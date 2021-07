RDLS143 – Blanquer détruit le bac / Régionales : La Réunion et la Guyane victorieuses !

Dans ce 143e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon analyse la volonté de Blanquer de remplacer les épreuves du bac par le contrôle continu. Une décision qui, si elle est appliquée, aura pour effet de faire un bac à la carte en fonction des établissements scolaires et d’en finir avec l’égalité devant des épreuves et un diplôme nationaux. Le président du groupe « La France insoumise » à l’Assemblée nationale explique aussi pourquoi le baccalauréat a un lien avec la République sociale, du fait des droits qu’il ouvre pour l’accès aux formations universitaire, mais aussi des droits sociaux qui y sont associés dans les conventions collectives des travailleurs.

Jean-Luc Mélenchon revient ensuite sur le résultat des élections régionales, où l’abstention a connu de nouveaux records. Il parle en particulier de deux cas complètement ignorés par les médias hexagonaux : La Réunion et la Guyane où l’ont emporté les listes conduites respectivement par Huguette Bello et Gabriel Serville. Il explique pourquoi ces résultats sont le fruit de mouvements sociaux qui ont travaillé en profondeur les sociétés réunionnaise et guyanaises et qui ont trouvé un débouché politique de rupture incarné par des figures fortes et reconnues.

***SOMMAIRE***

00:00 : Intro

00:20 : Blanquer détruit le bac

17:44 : Régionales : La Réunion et la Guyane victorieuses !

***LES LIENS***

– Abstention record : il faut une 6e République : https://youtu.be/5vRGQv6lhLo

– Elections régionales : Le discours de victoire d’Huguette Bello : https://youtu.be/7jTGkpm02fo

– 20 Décembre : revivez la célébration de l’abolition de l’esclavage à Saint-Paul : https://youtu.be/7jTGkpm02fo

