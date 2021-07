Les pôles, table ronde sur un sujet d’importance majeure.

« Les pôles sont les régions du monde où le changement climatique est le plus rapide. Les chercheurs effectuent un travail indispensable, d’une immense qualité, malgré des moyens insuffisants. »

Merci à M. Poivre d’Arvor de reconnaitre l’engagement de la France insoumise sur ces questions majeures.

Michel Larive en commission des affaires culturelles à l’occasion d’une table ronde sur la recherche française sur les pôles, en présence de M. Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes, M. Yvon Le Maho, membre de l’Académie des sciences, président du conseil d’administration de l’Institut polaire français Paul-Émile-Victor (IPEV), Mme Catherine Ritz, vice-présidente du Centre national français de recherches arctiques et antarctiques (CNFRA) et M. Jérôme Fort, chargé de mission pour les pôles à l’Institut écologie et environnement (INEE).