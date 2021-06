La laïcité est le moyen de la souveraineté du peuple

Intervention de Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée nationale le 28 juin 2021 dans le cadre du débat sur le projet de loi séparatisme.

Le président du groupe « La France insoumise » a expliqué que la laïcité n’était pas un athéisme d’État et qu’elle était au contraire le moyen pour chaque Français de vivre libre, qu’il soit croyant ou non. Il a rappelé que la laïcité était d’abord la séparation stricte des Églises et de l’État et que la seule limite à l’exercice des religions était le respect de la loi et de l’ordre public.

Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un texte du gouvernement qui montrait du doigt les musulmans et dont les débats avaient pu être vécus comme humiliants par ces derniers. Il a rappelé que les musulmans n’étaient pas les ennemis de la France et qu’ils n’avaient jamais manqué à l’appel de la patrie, notamment lors de la seconde guerre mondiale quand il a fallu chasser l’occupant allemand de Notre-Dame-de-la-Garde.

Le candidat à l’élection présidentielle a fait le lien entre la laïcité, la souveraineté et la République, traçant l’histoire de la laïcité dans notre pays. Il a expliqué que la laïcité garantissait le fait qu’aucune transcendance ne pouvait s’opposer à la loi décidée par le peuple et qu’elle était donc la garantie de la souveraineté populaire.