RDLS142 – Rapport du GIEC / Régionales / #EnnemiDeLaRépublique

Dans ce 142e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur l’accélération du changement climatique. Il explique en quoi le changement climatique, en modifiant les conditions dans lesquelles l’humanité et toute la biodiversité vit, est le fait majeur qui va organiser les autres. Il revient ensuite sur la déclaration de l’ONU alertant sur les dangers de la sécheresse. Jean-Luc Mélenchon appelle à élever le niveau de culture et d’apprentissage de la population pour faire face à la catastrophe qui arrive.

Ensuite, le président du groupe « La France insoumise » revient sur les élections régionales et le niveau d’abstention record depuis le début de la Vème République. Il pointe du doigt le manque de publicité du scrutin de la part de l’État et le manque d’information sur le rôle des régions et des départements. Jean-Luc Mélenchon met aussi en cause la gestion catastrophique de la distribution du matériel électoral par l’entreprise privée Adrexo.

Enfin, le candidat à l’élection présidentielle de 2022 raconte l’émotion ressentie après avoir découvert la formidable mobilisation des insoumis sur Twitter suite à des propos infamants de Valérie Pécresse les traitant d’ennemis de la République. En utilisant le hashtag #EnnemiDeLaRepublique ils expliquent pourquoi ils ne sont pas d’accord pour qu’on les compare aux membres du Rassemblement National. Puis, Jean-Luc Mélenchon explique les différences entre les insoumis et les membres du parti de Le Pen.

***SOMMAIRE***

00:18 : Le changement climatique : fait majeur du siècle

09:40 : Elections régionales : abstention historique sous la Vème République

20:18 : Les insoumis montrent à Pécresse qu’ils ne sont pas des #EnnemisDeLaRepublique

