« L’OMC l’interdit ? Je m’en fiche ! On désobéit ! »

A la buvette, un député Marcheur, et bon connaisseur des marchés agricoles, s’est moqué de moi :

« Mais arrête, François, avec tes prix planchers, tu sais très bien que c’est interdit par l’Union européenne…

– Oh, ça je m’en fiche ! On désobéit.

– Et même au-dessus ! L’OMC l’interdit !

– Je m’en fiche encore plus ! On désobéit. On aura des différends, ça prendra des années devant la justice, pendant ce temps-là, on verra bien quel parti prendront les gens, les paysans… »

(Spéciale dédicace à Xavier Ricard, auteur de « Demain la planète. Quatre scénario de déglobalisation ».)

