Ce projet de loi aurait pu être une simple formalité, un texte fourre-tout n’ayant pour but que d’adapter notre droit à celui de l’Union européenne, mais non, il aura fallu que vous y mettiez votre grain de sel, votre touche finale, votre marque de fabrique : la répression.

[…] Collègues, cet article, en plus d’être sournois, est vain : vous pourrez créer toutes les nouvelles infractions du monde, il y aura toujours des militants écologistes de tous âges, bien plus lucides que vous sur la catastrophe qui s’annonce. Vous ne dissuaderez jamais un militant, qui a la conscience de l’urgence écologique chevillée au corps, de tenter de perturber la marche délirante du monde qui nous mène droit dans le mur.

Mon intervention en commission du développement durable sur un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.