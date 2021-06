Médias : 55% de Français méfiants, 35% en colère ou dégoûtés

La méfiance, la colère et le dégoût. Ce sont les trois premiers sentiments que procurent les médias à une large majorité de Français. C’est l’enseignement d’une étude de l’Ifop intitulée « Le regard des Français sur les médias et l’information » publiée ce vendredi 18 juin 2021. Le constat est sans appel.

Les macronistes les plus confiants, les insoumis les plus critiques

À la question « quand vous pensez aujourd’hui aux médias et à l’information en général, quels sentiments éprouvez-vous ?», 55% des Français répondent en premier : de la méfiance. La colère (18%) et le dégoût (17%) complètent le podium. La confiance (6%) et l’enthousiasme (1%) arrivent (très) loin derrière. La critique des médias est largement répandue au sein de la société, 82% des Français ont ainsi le sentiment de voir passer trop d’informations inutiles.

Il est intéressant de relever la différence de rapport aux médias selon la proximité partisane. Ainsi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2017 sont les plus méfiants à l’égard des médias (61%), à l’inverse des électeurs d’Emmanuel Macron qui sont les moins méfiants (41%). Intéressant de noter également que les électeurs de Marine Le Pen sont ceux qui citent le plus souvent la colère (31%). Notons également l’écart de méfiance entre les habitants de communes rurales (58%) et les Franciliens (47%), ainsi qu’une méfiance plus marquée chez les ouvriers et les 25/34 ans (58%).

Plus de 3 Français sur 4 estiment que la diversité des points de vue dans les médias s’est réduite

La critique du champ médiatique est immensément majoritaire au sein de la société. 89% des Français ont ainsi le sentiment « de voir passer toujours les mêmes informations ». 82% des Français considèrent qu’ils voient passer « trop d’informations inutiles ». Plus de la moitié des Français estiment ne pas « pouvoir se forger (leur) propre opinion grâce aux médias et à l’information ».

Peut-être encore plus parlant : plus de 3 Français sur 4 (76%) considèrent que les « médias ont de plus en plus tendance à tous dire la même chose et la diversité des points de vue et des opinions dans les médias s’est réduite ces dernières années ». Cette critique des médias est politique. Ainsi près de 70% des électeurs d’Emmanuel Macron considèrent pouvoir se forger une opinion grâce aux médias, quand ce chiffre chute à 40% chez les électeurs insoumis.



Par Pierre Joigneaux.