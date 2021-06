L’extrême droite « menace n°1 » selon le ministre de l’Intérieur allemand

Un rapport des services de renseignements allemands, publié ce 15 juin 2021, tire la sonnette d’alarme. Le ministre de l’intérieur allemand lance l’alerte : l’extrême droite constitue la menace numéro une en Allemagne. 13 000 militants violents, progression des actes criminels, montée de l’antisémitisme avec la pandémie, propagation des idées d’extrême droite dans la police et l’armée : le rapport détaille la menace qui s’avance. Une alerte qui n’est pas sans rappeler celle de Joe Biden aux États-Unis et de plus de 110 organisations en France. Notre article.

Signal d’alarme. L’extrême droite constitue la « menace numéro une » en Allemagne. C’est un rapport des services de renseignements intérieurs allemands publié ce mardi 15 juin 2021 qui lance l’alerte. Le ministre de l’Intérieur allemand, Horst Seehofer, a tenté d’avertir l’opinion publique à l’occasion d’une conférence de presse ce mardi.

Le nombre de militants d’extrême droite est en effet évalué à environ 33 000 personnes en Allemagne, dont 13 300 potentiellement violentes qui inquiètent particulièrement les services du ministère de l’intérieur. Les actes violents et criminels commis par des militants d’extrême droite ont en effet augmenté dans le pays l’année dernière selon le rapport : 22 357 délits sur fond d’extrémisme de droite ont été enregistrés en 2020, contre 21 290 en 2019. Une année marquée en février par la tuerie de Hanau (Hesse), au cours de laquelle neuf personnes d’origine étrangère avaient été tuées par un extrémiste.

Deux autres motifs d’inquiétude pour les services de renseignements allemand. Le premier, la montée de l’antisémitisme avec la pandémie. Les restrictions sanitaires ont en effet permis à l’extrême droite de recruter de nouveaux membres à l’occasion d’importantes manifestantations anti-masques dans le pays. « Nous devons être particulièrement préoccupés par le fait que les manifestants (anti-restrictions) ne se soient pas clairement distingués des extrémistes de droite ​dans les cortèges » a ainsi alerté Horst Seehofer. Le rapport de son ministère relève des attaques répétées contre « une élite juive » accusée d’avoir « créé artificiellement le virus ».

Le deuxième motif d’inquiétude concerne la propagation des idées d’extrême droite dans l’armée et la police. L’appartenance de policiers et de militaires à ces groupuscules d’extrême droite violents, est un phénomène longtemps sous-estimé en Allemagne selon le rapport, et qui a conduit ces derniers mois à des dissolutions de brigades. Entre 2017 et 2020, ce sont quelque 58 cas qui ont été identifiés dans les rangs de la police fédérale, 319 dans les forces de l’ordre régionales et 1 064 dans l’armée selon le rapport.

Une alerte lancée en Allemagne qui n’est pas sans rappeler celle du président américain ce 1er Juin 2021. À l’occasion de la commémoration des cent ans des massacres de Tulsa aux États-Unis, massacres de centaines de Noirs américains par une foule blanche entre le 31 mai et le 1er juin 1921, Joe Biden a lui aussi tiré la sonnette d’alarme : « Le suprémacisme blanc constitue la menace la plus mortelle aux États-Unis ».

Une alerte qui fait également écho à l’explosion de l’extrême droite en France, où en l’espace d’une semaine, un appel au meurtre a été lancé contre les électeurs de gauche par un youtubeur ami d’Éric Zemmour, le Président de la République a été giflé par un membre de l’extrême droite royaliste, un militant d’extrême droite a enfariné Jean-Luc Mélenchon lors d’une marche contre… l’explosion des idées d’extrême droite. Ce samedi 12 juin avaient en effet lieu dans plus de 140 villes du pays des marches contre l’extrême droite à l’appel de La France insoumise (LFI) et de plus de 110 organisations (associations, syndicats, partis politiques).

Les signaux de détresse sont lancés : la bête immonde ressort de terre. La simple association « progression de l’extrême droite violente » et « Allemagne » devrait créer un électrochoc dans nos esprits. Les heures les plus sombres de notre Histoire ne sont pas si lointaines, rappelons nous-en et organisons la riposte antifasciste.

Par Pierre Joigneaux.