Médias : 75% des matinales confisquées par des invités de droite

Médias. La droite dévore le gâteau, la gauche se contente des miettes. C’est l’enseignement d’une étude menée par Libération analysant la liste des invités de l’ensemble des matinales françaises depuis le premier lundi d’avril (le 5 avril) jusqu’au 10 juin. Les matinales d’Europe 1, RFI, RTL, France inter, France info, Sud Radio, Radio Classique, RMC /BFM TV, CNews, LCI, Public Sénat et France 2, sont passées au crible.

Le résultat est alarmant. La République en Marche (LREM) concentre 40% du temps d’antenne, Les Républicains (LR) 25%, le Rassemblement National (RN) 10%. Les trois blocs de droite confisquent donc … plus de 75% des matinales. Vous avez dit pluralité ?

La gauche doit donc se partager les restes, moins d’un quart du temps d’antenne. Et encore, si on en enlève le Parti socialiste (PS), qui arrive en quatrième position avec près de 9% du temps d’antenne, et Debout la France (1,9%), le résultat devient… famélique.

La France insoumise (LFI) doit en effet se contenter de seulement 5% des invités des matinales, le Parti communiste français (PCF) de 3,9% et Europe Écologie les Verts de 3,6%. Les mouvements de gauche se partagent donc… 12% du temps d’antenne. Pluralité.