ALERTE – Climat : le seuil de +1,5°C risque d’être atteint d’ici 2025, avertit l’ONU

Il y a 40% de probabilité que la température moyenne sur une année dépasse d’ici 2025 le seuil de 1,5 degré au dessus des niveaux pré-industriels. C’est l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris de lutte contre le réchauffement climatique qui risque donc de tomber à l’eau.

L’Organisation Météorologique Mondiale, à l’origine de cette étude, précise par la voix de son directeur qu’elle « montre, avec une grande fiabilité scientifique, que nous nous rapprochons de manière mesurable et inexorable de la limite inférieure de l’accord de Paris ».

Voilà où nous mène l’inaction des gouvernements et l’absence de mécanisme contraignant. Les belles promesses s’accumulent à horizon 2050, mais le mur se rapproche à court terme. Une donnée scientifique de plus qui démontre que la voie de la raison est celle de la diplomatie écologique universaliste et de la bifurcation écologique que prône Jean-Luc Mélenchon.