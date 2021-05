RDLS139 : Suicides de policiers, féminicides, mort au travail, burnout, pénibilité

Dans ce 139e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur la manifestation des policiers du 19 mai. Il évoque, surtout, le problème des suicides dans la police alors que 14 policiers se sont suicidés depuis le début de l’année. Un sujet sur lequel les députés insoumis Alexis Corbière et Ugo Bernalicis avaient déposé une commission d’enquête.

Le député insoumis parle ensuite de la question des féminicides : ces actes meurtriers commis contre les femmes et souvent leurs enfants par des conjoints ou ex-conjoints. Il explique qu’il faut y faire face en prenant au sérieux les alertes, quand elles sont lancées, et y mettre les moyens pour protéger les femmes de leurs potentiels agresseurs.

Enfin, Jean-Luc Mélenchon parle de la mort au travail et de la pénibilité au travail. Il dénonce le burnout, cette situation à laquelle arrivent ceux qui travaillent trop et qui sont tellement épuisés qu’ils ne peuvent plus travailler. Le candidat à l’élection présidentielle explique aussi pourquoi ceux qui disent que les Français ne travaillent pas assez sont des menteurs.

***SOMMAIRE***

00:00 : Intro : nouveau livre en librairie

02:43 : Manif de policiers du 19 mai

07:01 : Suicides dans la police

12:28 : Féminicides : ça suffit !

15:07 : Mort au travail et Burnout

22:03 : Pénibilité au travail

25:25 : La baisse de l’assurance chômage

27:53 : Revue 3 de L’Avenir en commun et émission BFM Business

32:51 : La petite vidéo cadeau ❤️

***LES LIENS***

– Commander le livre «Députés du peuple humain» : https://www.lisez.com/livre-grand-format/deputes-du-peuple-humain/9782221257401

– Question de Michel Larrive sur les accidents du travail : https://youtu.be/rSAQHd6tTQE

– Revue 3 de L’Avenir en commun sur le progrès social et humain : https://www.seuil.com/ouvrage/le-progres-social-et-humain-jean-luc-melenchon/9782021482386

– Emission BFM Business : https://youtu.be/RchYUp2GGXQ

