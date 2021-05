Attention à trop demander du volontariat, on risque de casser le service public des sapeurs-pompiers

Le 26 mai 2021, le député Ugo Bernalicis intervient sur la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

Il approuve un texte consensuel et appelle à une réflexion plus globale sur le service public des sapeurs-pompiers. Le statut de volontaire est actuellement dévoyé pour des raisons économiques, mais entraîne à la fois de graves problèmes de management au sein des casernes et un risque de rupture dans la continuité des missions de service public au détriment des citoyennes et des citoyens.

Suivez Ugo Bernalicis sur :

👉 Facebook : https://www.facebook.com/ugobernalicis

👉 Twitter : https://twitter.com/Ugobernalicis

👉 Instagram : https://www.instagram.com/ugo_bernalicis/

👉 YouTube : https://youtube.com/c/UgoBernalicisofficiel

👉 Twitch : https://www.twitch.tv/deputwitch/

👉 Telegram : https://t.me/ub_actu

👉 Son blog : https://www.ugobernalicis.fr