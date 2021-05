La RATP met en place des fichiers illégaux, sanctionne les syndicalistes qui font grève, poursuit Ahmed Berrahal, qui défend les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et vous, au gouvernement, pas un mot ! Ah qu’elle est belle la grande cause du quinquennat de l’égalité femmes-hommes.

Ma question sur la répression féroce menée par la RATP.