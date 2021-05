Ce soir, on parle et débat du projet de loi sécurité globale actuellement examiné par le Conseil constitutionnel, avec Sarah Massoud du Syndicat de la magistrature, Claire Dujardin du Syndicat des avocats de France, d’Anne-Sophie Simpere d’ Amnesty International France et de Jean-Baptiste Eyraud du DAL – Droit Au Logement.

On DEZINGUE LA LOI SECURITE GLOBALE.

#stopsecuriteglobale