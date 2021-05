Crise sociale qui fracasse le pays : le vibrant plaidoyer pour la garantie d’emploi

Dans le cadre de sa niche parlementaire du 6 mai 2021, le groupe parlementaire de La France insoumis portait une proposition de loi visant à instaurer la garantie d’emploi dans notre pays. La proposition est simple : l’État s’engage à proposer ou à financer un emploi à tout chômeur et toute chômeuse de longue durée qui souhaite travailler. L’occasion pour le député insoumis Jean-Hugues Ratenon, de rappeler la crise sociale terrible qui s’abat sur le pays, ses conséquences terribles sur les corps et les esprits, de rendre hommage aux 14 000 morts du chômage chaque année en France, invisibles, et de défendre haut et fort cette proposition révolutionnaire des insoumis qui permettrait de créer des centaines de milliers d’emplois dans la bifurcation écologique et sociale de notre pays. Un vibrant discours à relayer sans modération.