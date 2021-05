Biden veut taxer les riches, Macron prendre aux pauvres ! | Adrien Quatennens

Le 6 mai 2021, Adrien Quatennens était l’invité de Myriam Encaoua pour « ça vous regarde » sur #LCP​. #CVR

Alors que la pandémie a fortement impacté les finances de l’État et creusé les inégalités sociales, la députée LFI Mathilde Panot a déposé une proposition de loi à l’Assemblée Nationale le 23 mars dernier, contre les « profiteurs de crise », visant à taxer, pour l’année 2020, à 50 % le « surplus de bénéfice ». Cet appel s’effectue dans un contexte mondial de contestation de la hausse des inégalités durant la pandémie : alors que le FMI recommande une taxe provisoire sur les riches, le président américain Joe Biden s’est prononcé en faveur cette idée et à augmenter les contributions fiscales des entreprises et des Américains les plus riches pour financer son plan d’aide aux plus modestes. Dans ce contexte de crise économique provoquée par la pandémie, faut-il taxer les plus riches ? Ne risque-t-on pas de les décourager d’investir dans la relance ?

Invités :

– Marie Lebec, députée LREM des Yvelines

– Adrien Quatennens, député LFI du Nord

– Jean-Hervé Lorenzi, économiste, président du Cercle des Economistes

LE GRAND ENTRETIEN / Patrick Weil : la laïcité aujourd’hui en France

Où en est la laïcité en France ? A travers son essai, Patrick Weil revient sur l’origine de la loi de 1905, le compromis nécessaire à sa rédaction, et les violentes réactions qu’elle a suscitée chez une partie des Français. Cette notion est aujourd’hui questionnée à l’aune de diverses polémiques, et du récent projet de loi sur le séparatisme.La loi de 1905 est-t-elle aujourd’hui suffisante pour faire respecter la laïcité ?

Invités :

– Grand témoin : Adrien Quatennens, député LFI du Nord, coordinateur de la France Insoumise

– Patrick Weil, démographe, chercheur au CNRS, auteur de « De la laïcité en France »

LE DECRYPTAGE/ Quel périmètre pour le pass sanitaire ?

Comment réussir à organiser de nouveau des rassemblements sans provoquer des clusters dans le cadre du déconfinement ? C’est à cette question que devrait répondre le pass sanitaire, annoncé par Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale. Celui-ci devrait voir le jour en juin pour filtrer l’accès aux événements et rassemblements de plus de mille personnes. Ce mercredi 4 mai, les députés de la commission des Lois ont donné leur accord à ce dispositif à l’occasion de l’examen du projet de loi sur la gestion de la sortie de crise sanitaire. Les activités du quotidien (restaurants, musées et cinémas) seront-elles exclues de son périmètre, comme l’a assuré le président ?

Invités :

– Didier Fusillier, président du parc de la Villette à Paris

– Adrien Quatennens, député LFI du Nord

– Yaël Braun Pivet, députée LREM des Yvelines, Présidente de la commission des lois

