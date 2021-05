USAGE DE DROGUES DANS L’ESPACE PUBLIC : IL FAUT PLUS DE MOYENS POUR RÉDUIRE LES RISQUES & TROUBLES !

Interpellation du gouvernement par Danièle Obono, mardi 4 mai 2021, à l’Assemblée nationale, lors de la séance des “questions orales sans débat”

Place Stalingrad, jardin d’Eole, porte de la Chapelle…La situation est devenue invivable dans plusieurs quartiers de Paris 19e. Mais le gouvernement refuse toujours de mettre les moyens suffisants, qui existent et ont fait leur preuve, en termes d’accès aux soins, d’accompagnement médico-social, de logement, etc., pour réduire les risques et les troubles liés à la consommation de drogues dans l’espace public. Il abandonne ainsi aussi bien les usager·es de drogues que les habitant·es, qui assistent au quotidien à des scènes parfois violentes et souvent très dégradantes. C’est inacceptable !

