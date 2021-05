Bloc social VS bloc bourgeois. Ready ?… Fight !

Le dimanche 2 mai, j’étais l’invité de CNews pour un débat avec des représentants de LREM, LR et un proche du RN. Le premier sujet était l’accord LREM-LR en PACA pour les élections régionales et j’ai expliqué qu’il n’était qu’une clarification locale de l’existence nationale d’un bloc bourgeois qui supprime l’ISF, trouve qu’il y a trop d’impôts et de service public. J’ai aussi dit que face à ce bloc bourgeois, il existait un bloc social, incarné par Mélenchon, qui propose de viser le plein emploi, d’augmenter les salaires et de renforcer les services publics.

Nous avons ensuite parlé de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. J’ai demandé pourquoi le gouvernement n’avait rien fait pendant le confinement pour préparer le déconfinement et j’ai notamment posé la question de l’installation des purificateurs d’air dans les écoles. J’ai aussi interrogé sur les raisons pour lesquelles le gouvernement Macron ne demandait pas la levée des brevets sur les vaccins et ai pointé le refus de recourir au vaccin russe alors que nous affrontons toujours une pénurie de doses.

Enfin, le débat portait sur la commémoration de Napoléon. J’ai rappelé qu’au-delà du génie militaire, il fallait étudier ce qu’avait fait l’homme politique et j’ai rappelé qu’il avait rétabli l’esclavage, aboli la République après s’être imposé au pouvoir par un coup d’Etat et supprimé la première loi de séparation des Eglises et de l’Etat avec la mise en place du Concordat. J’ai appelé, dans l’Histoire, à faire des choix, et j’ai dit que pour ma part, je préférais Robespierre à Napoléon.

