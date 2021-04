TRIBUNE DES GENERAUX : LA MENACE DE L’EXTREME-DROITE A VISAGE DECOUVERT

La tribune des généraux ne peut pas être mise sous le tapis : c’est une opération politique, dangereuse, dans laquelle l’extrême-droite se montre à découvert. La timidité de la réponse du gouvernement, l’absence d’indignation d’une partie de la droite est très préoccupante. Fut un temps où il aurait été considéré inacceptable y compris à droite, que des membres de l’armée en appellent d’autres à intervenir de leur propre initiative dans la sphère publique. Quand on est réserviste, on n’est pas « à la retraite », on peut être amené à encadrer des militaires ! C’est une pratique de putschiste qui doit être sanctionnée.