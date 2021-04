AQC #60 : JACKPOT POUR LE CAC 40 & LES MILLIARDAIRES, TAXONS LES PROFITEURS DE CRISE !

Cette semaine dans l’Aubry qui court, le CAC 40 au plus haut. Le patrimoine des milliardaires français en hausse de 70%. Mais non pour Macron, il ne faudrait surtout pas les mettre à contribution pour venir en aide aux millions de gens dans la galère. J’enrage, mais maintenant on est plus les seuls à dire qu’il faut taxer les profiteurs de crise. Je vous décrypte tout ça !

