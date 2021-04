Soutien à tous nos agriculteurs

Nos agriculteurs subissent un épisode de gel terrible ces derniers jours. Le ministre de l’agriculture parle de la plus grande catastrophe agronomique. Gel, grêle, sécheresse, inondation, maladie… La catastrophe, c’est bien le dérèglement climatique. Un agriculteur se suicide chaque jour dans notre pays. Il est urgent de sortir de ce système de compétition et d’appauvrissement généralisé qui fracasse nos agriculteurs, et de planifier la bifurcation écologique de notre modèle agricole pour organiser sa survie.

Édito de Julie Garnier pour l’insoumission.

#Agriculteurs #Gel