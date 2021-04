Non à l’accord climaticide UE- Japon !

J’ai dénoncé l’accord climaticide UE-Japon qui a été voté ce matin. Il organise le grand déménagement du monde. Il fait des gesticulations sur le climat, pendant que le Japon s’apprête à dévserser l’eau contaminée de Fukushima dans l’océan, et alors que le Japon continue la pêche à la baleine.

Nous ne sommes pas dupes : cet accord avec le Japon a surtout pour but de resserrer l’étau contre la Chine, et s’embrigader derrière Washington dans une guerre froide larvée.

Nous refusons l’alignement derrière aucun maître. Nous sommes pour une France indépendante au service de la paix.