On l’a fait pour l’Allemagne après la seconde guerre mondiale. On peut le faire à nouveau. Sans flouer personne, sans « perdre notre crédibilité ». Et ce n’est pas seulement la France insoumise qui le propose. Ce député #LREM fait semblant de ne pas comprendre. Leur seul horizon : le chantage à la dette pour imposer réforme des retraites, de l’assurance-chômage ou plan d’austérité.