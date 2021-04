Le jeudi 8 avril, pendant l’examen du projet de loi climat et résilience, je suis intervenue sur un amendement que nous avions déposé, un des rares qui traite de la forêt et qui a été accepté et soumis à la discussion. Comme d’habitude, le gouvernement l’a vidé de sa substance. Ce procédé est honteux, alors que la question des forêts a été largement évacuée du projet de loi climat, dans un contexte où elles sont pourtant indispensables pour faire face au dérèglement climatique.