Face à la délinquance économique et financière, le Gouvernement ne compte rien faire de plus

Le 26 mars 2021, le député Ugo Bernalicis intervient sur une discussion autour du rapport « Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner » remis au Gouvernement par MM. Laurent Saint-Martin et Jean-Luc Warsmann en novembre 2019.

Le député interroge Olivia Grégoire Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable sur les moyens de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et attend un engagement de la part de l’Etat pour augmenter notamment les effectifs.

