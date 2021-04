Confinement : Mélenchon répond à Macron

Intervention de Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée nationale le 1er avril 2021 en réponse à l’intervention d’Emmanuel Macron la veille annonçant un confinement de l’ensemble du pays. Le président du groupe parlementaire « La France insoumise » a dénoncé le piétinement du Parlement par la macronie avec une convocation du jour pour le lendemain et un vote sans conséquence puisque la responsabilité du gouvernement n’y est pas engagée. Il a donc expliqué que les insoumis ne participeraient pas à ce vote pour marquer un boycott d’exaspération.

Jean-Luc Mélenchon a ensuite dressé la liste des tromperies du gouvernement : sur l’arrivée du virus en France, sur le port du masque, sur les tests. Il a dénoncé les errements du ministre Blanquer sur l’école, prétendant tantôt qu’il fallait un élève malade par classe pour fermer une classe, puis trois, puis un, pour finir par tout fermer d’un coup, après avoir nié la progression de la contamination en milieu scolaire.

Le député insoumis a rappelé combien l’Assemblée avait été piétinée par le gouvernement : consultée pour rien, qu’il s’agisse du couvre-feu ou du confinement, et convoquée uniquement pour servir de caution démocratique et d’amnistie aux fautes du gouvernement. Il a aussi dressé la liste des sujets sur lesquels les insoumis avaient alerté en recevant pour réponse des ricanements macronistes : planification du déconfinement, levée des brevets sur les vaccins, alternatives au confinement, mutation du virus, vague psychologique…

Jean-Luc Mélenchon a fait le réquisitoire implacable de l’inaction du gouvernement et de ses actions néfastes : 800 millions d’euros d’économie pour l’hôpital public, non-ouverture de lits, non-embauche de professeurs et assistants d’éducation pour dédoubler les classes, rien sur les purificateurs d’air, lenteur de la campagne de vaccination, idéologie sur le vaccin russe Spoutnik V, rien pour organiser la société du roulement. Il a dénoncé la perte de temps pour organiser l’action efficace de lutte contre la maladie et le dégoût et la colère ressentie par des millions de gens.

