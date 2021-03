C’est un record : cinq reports ! A chaque fois que je vous cause des aides à domicile, vous me répondez : « Vous verrez Monsieur Ruffin, la Loi Grand Âge arrive ! » Mais elle n’arrive jamais ! Ca fait plus de trois ans que vous nous baladez !

