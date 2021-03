AQC #59 : NON À LA DISSOLUTION DE L’UNEF, L’EAU BIEN COMMUN & LES CABINETS PRIVÉS DE LA COMMISSION

Cette semaine dans l’Aubry qui court, je reviens sur la nouvelle affaire UNEF où LREM s’est littéralement appuyé sur le discours de l’extrême-droite pour justifier son idéologie. Ensuite je vous parle de la votation citoyenne pour l’eau : www.eau.vote ! Et enfin, on va parler des Big Four, ces 4 cabinets de conseils privés que la Commission emploie pour se faire conseiller.

Et n’oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater !

************

Depuis quelques mois maintenant, l’AQC est aussi disponible en podcast !

C’est par là : https://anchor.fm/manonaubry

*** Retrouvez Manon Aubry sur :

– Facebook : https://www.facebook.com/ManonAubryFR/

– Twitter : https://twitter.com/ManonAubryFr

– Instagram : https://www.instagram.com/manonaubryfr/

– Telegram : https://t.me/joinchat/AAAAAES_UnnvHlw…