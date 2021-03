La Commune, c’est le peuple qui prend le pouvoir

Le samedi 27 mars 2021, Jean-Luc Mélenchon était l’invité d’Hervé Gardette pour un numéro de l’émission «Politique !» consacré à la Commune de Paris. Dans un échange passionné et passionnant, le député insoumis a expliqué pourquoi la courte Histoire de la Commune, qui n’aura duré que 72 jours, éclaire encore notre présent d’une lumière riche d’enseignements pour ceux qui prônent une révolution citoyenne.

Jean-Luc Mélenchon a fait le récit de l’origine de la Commune : un acte patriotique de résistance à l’envahisseur allemand et aux Versaillais français qui voulaient capituler face à cet envahisseur. Il a souligné le rôle des femmes dans la mobilisation, et notamment de la place prise par Louise Michel dans cet évènement. Il a dit combien, à l’époque, l’héritage de la Révolution de 1789 est encore extrêmement présent dans les têtes et sert de modèle pour certains communards.

Le candidat à l’élection présidentielle a aussi fustigé les Versaillais, une bourgeoisie «sans patrie» qui pense «d’abord au portefeuille et à la patrie après». Il a dénoncé la répression terrible qu’ils ont organisée méthodiquement contre la commune : 32 000 morts, 20 000 fusillés.

