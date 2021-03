Nous n’allons plus attendre.

Nous n’allons plus attendre votre permission.

Nous n’allons plus attendre pour vivre et pour rire, pour danser et pour chanter, même masqués.

Depuis lundi, vous proclamez: « Dedans avec les miens, dehors en citoyens ! »

Comptez sur nous ! On vous le promet !

Ce printemps, nous serons dehors en citoyens !

