RDLS133 – Défendons l’UNEF ! / La culture en lutte : pour une sécurité sociale professionnelle

Dans ce 133e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient d’abord sur son échange avec les occupants du théâtre de l’Odéon à Paris. Il explique que la lutte du monte de la culture, des intermittents et des précaires, qui occupent actuellement des dizaines de théâtres, de scènes nationales et de salles de spectacle dans toute la France se battent d’une part pour le retrait de la réforme de l’assurance chômage et d’autre part pour l’extention du régime d’intermittent du spectacle aux autres professions concernées par le travail intermittent.

Jean-Luc Mélenchon revient ensuite sur les polémiques stériles lancées par l’extrême droite et certains médias contre l’UNEF. Il explique concrètement ce dont il est question dans les groupes de discussion qui servent de prétexte aux adversaires de l’UNEF pour demander sa dissolution. Il appelle toutes celles et ceux qui l’écoutent à défendre l’UNEF qui subit des menaces insupportables.

***SOMMAIRE***

00:08 : Le monde de la culture en lutte : pour la sécurité sociale professionnelle

14:23 : Il faut défendre l’UNEF !

30:25 : Envoyez-nous vos vidéos !

***POUR ENVOYER VOS VIDÉOS***

Envoyez nous vos vidéos sur la Revue de la semaine ici ❤️ : https://cloud.franceinsoumise.org/index.php/s/rgtx7ogSsknJWFJ ⚠️ Attention : ces vidéos pourraient être diffusées dans une prochaine vidéo.

On rappelle la règle : vous vous filmez, une vidéo courte (2 min maxi) et vous nous dites pourquoi vous êtes abonnés à la chaîne, ce qui vous plaît dans ce qu’on fait, ce qui ne vous plaît pas, etc. On regardera les vidéos et on s’en servira 😉)

