AQC #57 : NOTRE VICTOIRE CONTRE LES LOBBIES, LES VACCINS ET LEURS BREVETS & CATALOGNE ET DÉMOCRATIE

Cette semaine dans l’Aubry qui court, gros débrief de notre campagne #QuiCommande qui a mobilisé des milliers de citoyen·nes pour un devoir de vigilance contre l’impunité des multinationales. Ensuite, on fait un petit point sur les brevets des #vaccins et l’urgence de les rendre publics. Et enfin, on revient sur le vote de la honte qui retiré l’immunité de députés catalans, à l’inverse de notre conception de la démocratie.

– L’article de l’insoumission sur ma campagne #QuiCommande : https://linsoumission.fr/2021/03/10/premiere-victoire-contre-limpunite-des-multinationales-au-parlement-europeen/

– La planification écologique – Forum de L’Avenir en commun – #ForumEcologie : https://www.youtube.com/watch?v=4w4QISb4ves

