MORT DE NAPOLÉONIEN : MACRON CÉLÈBRE UN RÉGIME AUTORITAIRE ET RÉACTIONNAIRE (RT France, 11/03/21)

Intervention de Danièle Obono, jeudi 11 mars 2021, sur RT France

Napoléon est une figure importante et controversée (fossoyeur de la Révolution, rétablisseur de l’esclavage, instigateur d’un Code civil patriarcale et misogyne…), dont chacun·e peut légitimement discuter et critiquer l’action, sans nier ni effacer sa place historique. Célébrer en grande pompe le bicentenaire de sa mort, plutôt, par exemple, que la Révolution haïtienne ou le cent-cinquantenaire de la Commune de Paris, est un choix politique et idéologique qui souligne, en retour, le caractère autoritaire et réactionnaire de la Macronie.