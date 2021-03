Face à Le Pen avec David Guiraud

Le jeudi 11 mars 2021, Marine Le Pen était l’invitée de l’émission « Face à BFM ». Une émission de 2h30 dans laquelle la présidente du Rassemblement national était interrogée sur de nombreux sujets : crise sanitaire, immigration, sécurité, dette, Europe. Et puisque, pour la première fois, cette émission était aussi diffusée sur Twitch, j’ai décidé de proposé à mon camarade David Guiraud d’apporter la réplique à Marine Le Pen sur ma propre chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/lebonsens.

Pendant 2h30, nous avons donc démonté les mensonges et contradictions de Marine Le Pen sur ces sujets et analysé, aussi, sa manière de communiquer. Mais nous avons aussi analysé le dispositif médiatique où tout était fait pour faire la pub de la présidente du Rassemblement national… jusqu’à la diffusion d’elle avec une photo de chat.

Globalement, Marine Le Pen s’est montrée imprécise et a évité en permanence d’entrer dans le détail de ses propositions et de son programme. Elle s’est contentée de phrases creuses visant à ménager la chèvre et le chou sans rien dire sur le fond ou presque. Elle a aussi été mise face à ses contradictions et changements d’avis.

