Alors que la pandémie fragilise encore un peu plus chaque jour l’emploi, le gouvernement propose sa réforme sur l’assurance chômage. Cette réforme va particulièrement toucher les salariés les plus précaires et les contrats courts. Le gouvernement cherche honteusement à faire des économies sur la misère.

S’attaquer aux chômeurs plutôt qu’au chômage ! Dans son édito, Julie Garnier explique les dispositifs de cette réforme.