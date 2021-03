« Nous ne voulons pas seulement rester en vie, nous aspirons à être vivants. »

En soutien aux intermittents qui occupent depuis cinq jours le théâtre de l’Odéon, Clémentine Autain interpelle le gouvernement sur la reprise de la vie culturelle et sur le soutien qu’il doit apporter à celles et ceux qui font les arts et la création. Elle s’est ensuite mise en route pour l’Odéon pour dire aux intermittents toute sa solidarité.