URGENCE CLIMATIQUE : L’ENJEU MAJEUR DES EMISSIONS IMPORTEES !

🔴 Cette semaine se tient un vote important sur ce sujet : le vote sur le rapport de Yannick Jadot sur le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.

Dans l’émission La faute à l’Europe, je suis revenu sur deux limites considérables de ce projet de texte : les émissions de l’agriculture et du transport international de marchandises ne sont pas prises en compte !

Il en est d’autres encore et nous y reviendrons régulièrement au cours des jours à venir. En bref : une proposition trop juste sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Nous avons besoin d’un véritable protectionnisme écologique et solidaire.

Pour retrouver l’émission en intégralité : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/la-faute-a-l-europe/la-faute-a-l-europe-du-mardi-23-fevrier-2021_4309219.html !