Quand on vous parle des milliers d’emplois supprimés, vous nous parlez de séparatisme,

Quand on vous alerte sur l’explosion de la pauvreté, vous répondez islamo-gauchisme à l’université, ou interdiction de l’écriture inclusive, ou viande à la cantine…

Vous parlez de tout et de préférence n’importe quoi, mais surtout pas de la crise sociale majeure que nous traversons !

Ma question au Ministre Olivier Véran sur l’explosion de la pauvreté pendant le Covid-19.