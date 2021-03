Vaccins : Big Pharma vole le travail de l’humanité

Le 3 mars 2021 à la tribune de l’Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon a défendu la levée des brevets sur les vaccins contre la Covid-19. Le président du groupe « La France insoumise » a expliqué que cette demande était largement partagée dans le monde. Il a rappelé la tribune qu’il a signée sur le sujet avec notamment Lula, ancien président du Brésil, Rafael Correa, ancien président de l’Équateur et Jean Ziegler, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Il a listé les nombreuses organisations qui, en France, appellent à cette levée des brevets sur les vaccins : la CGT, ATTAC, la FSU, la Ligue des droits de l’Homme, Solidaires, le PCF, le PS, Europe Ecologie Les Verts, les Insoumis… Il a aussi parlé de la demande de l’Inde et de l’Afrique du Sud sur le sujet, refusée par l’OMC et par l’Union européenne.

Jean-Luc Mélenchon a fait le point sur la diffusion du vaccin dans le monde, expliquant que les 50 pays les plus riches ont reçu 70% des doses injectées tandis que 50 pays les plus pauvres ont reçu 0,1% des doses injectées. Il a expliqué que la non-levée des brevets posait par conséquent un problème fondamental d’accès à la santé en fonction de la richesse. Il a aussi rappelé les problèmes de production que cette non levée des brevets posait alors que l’augmentation de la production des vaccins est l’une des questions centrales pour enrayer la diffusion de la maladie.

Enfin, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la volonté des entreprises du Big Pharma de faire du profit sur la santé. Il a rappelé que sans la recherche publique, il n’y aurait pas de vaccin et a critiqué le fait que le Big Pharma «vole le travail de l’humanité». Il a appelé la France à se prononcer pour la levée des brevets.

