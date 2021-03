AQC #55 : COUVRE-FEU PERMANENT, UN TRAITÉ CONTRE LE CLIMAT & STOP À L’IMPUNITÉ DES MULTINATIONALES

Cette semaine dans l’Aubry qui court, je fais un petit point sur la situation sanitaire, et ce couvre-feu permanent dont le gouvernement fait usage sans permettre sa remise en question. Ensuite, je reviens car l’actualité est brulante, sur le traité sur la charte de l’énergie dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode. Et enfin, retour sur la première semaine de campagne #QuiCommande, et préparation de la suite de la campagne !

