Explosion des prix : la proposition choc de Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon propose une mesure-choc face à l’explosion des prix : la réquisition des stocks de céréales de la France ainsi que le contrôle de leurs prix. Il n’a eu que peu de temps pour expliquer cette proposition au JT de France 2 hier soir. Dans un communiqué, le candidat de l’Union populaire l’explique plus en détails.

Parce que « l’explosion des prix des céréales alimentaires nous menace« , Jean-Luc Mélenchon « propose de réquisitionner » leurs stocks et « de contrôler leurs prix. » D’une part, pour garantir l’approvisionnement de la France, d’autre part pour assurer celui « des populations du Maghreb qui comme l’Algérie se fournissent à 68% de blé de France. »

L’explosion des prix des céréales alimentaires nous menace. Je propose de réquisitionner les stocks et de contrôler leurs prix.



– Communiqué de pressehttps://t.co/esw1A0AMZi — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 6, 2022

Pour ce faire, le candidat de l’Union populaire propose la « t enue rapide de conférences bilatérales d’approvisionnement. » Ainsi, la France pourrait garantir à l’Algérie un prix bloqué pour ses céréales, tandis que l’Algérie pourrait assurer à la France un prix bloqué pour son gaz et son pétrole « Par exemple, garantissons un prix bloqué pour les céréales françaises et proposons un prix bloqué pour le gaz et le pétrole algérien ».

Jean-Luc Mélenchon alerte plus largement sur la possibilité d’une « crise alimentaire dont les conséquences seraient incontrôlables » si rien n’est fait pour « empêcher la spéculation financière. »