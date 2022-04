En hologramme dans 11 villes en simultané, le grand coup de Mélenchon à 5 jours du 1er tour

Jean-Luc Mélenchon est ce soir en hologramme dans 11 villes de France en simultané. Le candidat de l’Union populaire est présent physiquement à Lille, tandis que des hologrammes sont aux quatre coins de l’Hexagone dans 11 autres villes : Albertville, Besançon, Le Havre, Metz, Montluçon, Narbonne, Nice, Pau, Poitiers, Trappes et Vannes. Le candidat de l’Union populaire frappe un grand coup à 5 jours du 1er tour de l’élection présidentielle, comme il l’avait fait en 2017 avec un multi-meeting à 7 hologrammes. 3ème homme de cette campagne présidentielle, il peut qualifier la gauche au second tour. Réponse ce dimanche. Notre article.

Dans la toute dernière ligne droite, Mélenchon continue à convaincre partout en France

C’est bien dans 12 villes différentes que Jean-Luc Mélenchon est ce soir à partir de 20 heures. Quel autre candidat est capable de cela ? Après la réussite du meeting immersif de Nantes, qui était une première mondiale, les insoumis ont repris leur formule du multi-meeting en hologramme, avec un succès sans conteste ce soir. Jean-Luc Mélenchon et les insoumis étaient aux 4 coins de la France.

Pas moins de 1000 volontaires étaient déployés dans les 12 différentes villes pour la bonne marche de cet évènement exceptionnel de campagne qui était attendu avec impatience par les insoumis depuis des semaines. « C’est la beauté de la démocratie : on va convaincre partout« , résumait ce matin Jean-Luc Mélenchon sur Sud Radio. Ils étaient partout en multi-meeting ce soir, et seront tiendront de nombreuses réunions publiques : 40 mercredi soir, 40 jeudi soir dans tout le pays. Bref, c’est la mobilisation générale avant le 1er tour chez les insoumis. Parce que chaque voix compte pour atteindre le second tour dans 5 jours.

Et sur les coups de 20 heures 20, les salles s’électrisent aux quatre coins du pays : Jean-Luc Mélenchon apparaît en hologramme.

Balayer l’extrême-droite dès le 1er tour, affronter Macron au 2ème : les objectifs des insoumis pour dimanche

J-5 avant le 1er tour. Jean-Luc Mélenchon est le 3ème homme de cette élection présidentielle derrière Marine Le Pen. Il progresse dans les sondages et est aujourd’hui testé à 17% d’intentions de vote. Le candidat de l’Union populaire n’a jamais été aussi haut et talonne la candidate d’extrême-droite pour la 2ème place, et donc l’accès au second tour. Tout est possible dans les jours qui restent, d’autant plus que Marine Le Pen a toujours systématiquement été sur-estimée dans les sondages.

Le 10 avril au soir, Jean-Luc Mélenchon peut être au second tour de l’élection présidentielle. Si tel est le cas, alors il réussirait à balayer l’extrême-droite dès le 1er tour. Il se retrouverait en duel avec le président-candidat Emmanuel Macron. Une nouvelle campagne commencerait, et le pays respirerait mieux. Il s’éviterait deux semaines de débats sur l’islam, la sécurité et l’immigration. En effet, ce ne sont pas sur les programmes économiques que Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont les plus grandes différences.

Si Jean-Luc Mélenchon est au second tour, alors Jupiter sera véritablement confronté à son bilan. Enfin ce sont le partage des richesses, la bifurcation écologique et la 6ème République qui pourront être défendus face à un président des riches, condamné par la justice pour inaction climatique, et qui a eu une pratique du pouvoir à la fois autoritaire et méprisante. Dans 5 jours, grâce à un bout de papier, l’Union populaire peut être au second tour. Dans 19 jours, elle peut remporter la victoire.