Les caravanes de l’Union populaire sillonnent la France en 77 étapes

Les caravanes de l’Union populaire se déploient partout en France à l’approche du 1er tour de l’élection présidentielle. Emplis d’une motivation sans failles, des militants insoumis se sont lancés dans six caravanes différentes pour sillonner 77 départements partout dans l’Hexagone. L’objectif est clair : convaincre les hésitants et les abstentionnistes, qu’un autre monde est possible avec le candidat de l’Union populaire. Notre article.

77 étapes partout en France pour les caravanes de l’Union populaire

Les caravanes de l’Union populaire sont de retour sur les routes de l’Hexagone, après avoir toqué à 26 863 portes de l’été 2021 aux fêtes de fin d’années. En effet, le 26 mars dernier, et ce jusqu’au 7 avril 2022 juste avant le premier tour, six caravanes de l’Union populaire sont partis parcourir la France. L’objectif ? Se rendre dans les populaires quartiers populaires de 77 départements métropolitains afin de convaincre les abstentionnistes et les résignés qu’un autre monde est possible.

D’Amiens à Strasbourg, de Dreux à Belfort, de Toulouse à Marseille, c’est presque tout le territoire de l’Hexagone que vont couvrir les insoumis à l’approche de l’échéance présidentielle. Sans relâche, les militants de l’Union populaire vont essayer de convaincre un maximum de citoyens de voter pour Jean-Luc Mélenchon, un candidat très proche du second tour, porteur d’un programme plébiscité par une très grande partie des Français, seule alternative face au duel Macron-Le Pen au second tour dont 80% des Français ne veulent pas.

« Vaincre la résignation, construire l’Union populaire »

Les caravanes de l’Union populaire se fixent trois objectifs : construire l’Union Populaire en suscitant l’adhésion aux mesures de notre programme, l’Avenir en Commun ; faire de l’information sur les droits sociaux et lutter contre le non-recours aux droits ; aider à l’inscription des 11 millions de Français non inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales. »

Les caravanes de l’Union populaire font parler d’elles. La presse quotidienne régionale n’hésite pas à en parler : à Dreux, à Morlaix, ou encore à Narbonne, pour ne citer que celles-ci. Les retours de terrains sont très positifs, en voici quelques uns : « Ici, notre préoccupation, c’est le pouvoir d’achat, le blocage des prix des produits de première nécessité, c’est vraiment urgent, c’est pour ça qu’on va voter pour Jean-Luc Mélenchon », « Ah bon ? Le vote a lieu dans deux semaines ? Ah oui, merci de me le rappeler, je vais y aller et le rappeler aussi à tous mes voisins », « J’ai vu que Jean-Luc Mélenchon proposait de bloquer les prix : oui, c’est nécessaire. Tout coûte trop cher. »

Les insoumis sont en campagne depuis 16 mois. Une campagne de terrain, avec de nombreuses réunions publiques partout en France, des porte-à-porte, de nombreux tractages devant les univesités ou sur les marchés, et des caravanes sillonnant quasimement toute la France. Jean-Luc Mélenchon n’a jamais été aussi proche du second tour. Son accession y est possible, de même que sa victoire face à Emmanuel Macron. L’espoir Mélenchon est là. Il reste 12 jours avant le 1er tour. La bifurcation écologique, le partage des richesses, la 6e République : tout ça est possible avec l’Union populaire.