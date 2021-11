Mélenchon promet aux Français de “travailler tous et de travailler mieux”

Jean-Luc Mélenchon a présenté ce jeudi 4 novembre 2021 sur BFM Business ses nombreuses propositions pour l’emploi. “On produit aujourd’hui plus avec moins de temps de travail”, a-t-il rappelé. En effet, au 20e siècle, la richesse a été multipliée par 50 et le temps de travail divisé par deux.

Cependant, les politiques néo-libérales de ces 20 dernières années ont causé de nombreux reculs en la matière. Aujourd’hui, 1 salarié français sur 3 travaille le dimanche tandis qu’un 1 salarié sur 5 travaille la nuit.

Résultat : 2 millions de personnes sont en burn-out. 1200 meurent au ou à cause du travail chaque année. Une situation intolérable à laquelle la France a les moyens de répondre.

Au total, le coût de l’insécurité au travail représente 66 millions de journées non travaillées chaque année. C’est comme si toutes les caissières de France s’arrêtaient de travailler pendant un an !

“Ma ligne politique, c’est : tout le monde au boulot. Il faut travailler moins pour travailler tous et travailler mieux”, répond le candidat de l’Union populaire. Oui, on peut travailler tous et mieux. Le faire c’est améliorer la productivité des travailleurs.

On produit aujourd'hui plus avec moins de temps de travail. Ma ligne politique, c'est : tout le monde au boulot. Il faut travailler moins pour travailler tous et travailler mieux. #MelenchonEconomie #Reussir2022 https://t.co/Ku7oXE0I7V — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 4, 2021

Concrètement, l’Avenir en commun porté par Jean-Luc Mélenchon propose de rétablir immédiatement la durée légale hebdomadaire à 35 heures, de passer aux 32 heures dans les métiers pénibles ou de nuit, et de favoriser leur généralisation par la négociation collective.

Pour améliorer la sécurité au travail, les Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être rétablis et le burn-out reconnu comme maladie professionnelle.