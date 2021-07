Pass sanitaire : un député LREM dénonce un texte « discriminatoire » à « l’efficacité douteuse »

Il s’appelle Jean-Charles Larsonneur. À ne pas confondre avec Gauthier Larsonneur, le gardien du Stade brestois. Jean-Charles Larsonneur est de Brest aussi, mais député. Et ce jeune député de la majorité n’a pas souhaité arrêter les pénaltys contre le projet de loi pass sanitaire de son gouvernement. Pire, le député LREM a déserté ses cages pour passer à l’attaque.

Après de longues heures de débats houleux cette nuit, le texte de loi pass sanitaire a été adopté à 117 voix pour et 86 voix contre. Le député LREM a voté pour le projet de loi, mais contre le pass sanitaire : « un dispositif touffu, à l’efficacité douteuse et porteur de trop nombreuses discriminations« .

Touffu. Et discriminatoire donc. Le député du Finistère, invité de France Bleu Breizh Izel ce vendredi matin a précisé sa pensée : « Quand vous créez des discriminations à l’entrée d’un restaurant, d’un café… Très vite il y a un risque de fragiliser le lien entre les citoyens, de monter les uns contre les autres ».

Monter les citoyens les uns contre les autres, fracturer le peuple entre vaccinés et non vaccinés ? À s’y méprendre, en fermant les yeux et en écoutant la radio bretonne ce matin, on aurait juré entendre un député insoumis.

Scandale du licenciement sanitaire, irresponsabilité et dangerosité du déremboursement des tests PCR, interdiction de dire adieu à un proche à l’Hôpital, inconséquence et absurdité de l’application (ou de l’absence) du pass sanitaire dans les différents transports, entêtement du refus de la levée des brevets sur les vaccins, 4ème vague, les députés insoumis sont en effet montés au front cette nuit à l’Assemblée nationale.

Ils n’étaient visiblement pas les seuls à s’opposer à ce décidément bien polémique pass sanitaire.