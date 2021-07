Conférence de presse sur les #AMFIS2021 et les caravanes de l’Union Populaire

Retrouvez la conférence de presse du 20 juillet 2021 sur les prochains événements de la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour l’élection présidentielle de 2022 : les AMFIS 2021, la caravane de l’Union Populaire et la série documentaire sur la campagne qui sera diffusée cet été.

En introduction, Clémence Guetté, coresponsable du programme, est revenue sur les 4 séquences programmatiques marquées par la sortie des « Cahiers de L’Avenir en commun » : la revue sur la 6e République, la revue sur la planification écologique, la revue sur le progrès social et humain et enfin la revue sur l’international. Elle a rappelé qu’un comparateur de programmes avait été mis en place pendant la campagne pour étudier la concordance de l’Avenir en commun avec les plateformes de certaines associations, collectifs et partis politiques.

Elle a ensuite abordé les AMFIS 2021, l’événement politique de la rentrée qui se déroulera à Valence du 26 au 29 août 2021. Elle a indiqué qu’il s’agissait d’un moment particulièrement important d’appropriation populaire du programme avec les milliers de personnes attendues pour cet événement. Manuel Bompard, directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, a ensuite précisé qu’une centaine de conférences étaient prévues, accueillant intellectuels, personnalités du monde du travail, représentants d’associations et personnalités politiques. Plusieurs invités ont d’ores et déjà été annoncés : Aymeric Caron, Aurore Lalucq, Caroline Mécary ou encore Sandrine Rousseau, candidate à la primaire EELV.

Manuel Bompard a ensuite présenté les caravanes de l’Union Populaire qui vont parcourir l’ensemble du pays autour de 3 objectifs : l’accès aux droits sociaux, faciliter l’inscription sur les listes électorales et construire l’Union Populaire autour de l’Avenir en commun. De premières caravanes sont prévues en région Île-de-France les 24 et 25 juillet 2021. Puis trois caravanes réaliseront à partir du 2 août, 23 étapes dans la France entière avant de rejoindre les AMFIS 2021 à Valence.

Enfin il a annoncé le lancement d’une série documentaire intitulée « 2022 : Nos pas ouvrent le chemin » mêlant des entretiens et des images exclusives au cœur de la campagne, des préparatifs de lancement en octobre 2020, jusqu’à la fin du mois de juillet 2021. Un épisode par semaine de cette série sera diffusé jusqu’au aux AMFIS.

S’inscrire aux AMFIS 2021 : https://amfis2021.fr/

Se procurer le 4ème Cahier de l’Avenir en commun : https://www.seuil.com/ouvrage/pour-une-france-independante-jean-luc-melenchon/9782021482423

Consulter le comparateur de programme : https://melenchon2022.fr/programme/comparateur/

En savoir plus sur les caravanes de l’Union Populaire : https://lafranceinsoumise.fr/caravanes-union-populaire-ete-2021/