572 personnes en détresse en pleine mer : les oubliés de la Méditerranée

572 êtres humains sont actuellement à bord de l’Océan Viking, le bateau de sauvetage de l’ONG SOS Méditerranée. Ces 572 personnes ont été secourues au cours de 6 opérations de sauvetage ces derniers jours, dont une opération de sauvetage de 369 personnes sur une embarcation en bois risquant de chavirer dans la nuit de dimanche à lundi.

Parmi ces 572 personnes, un bébé de 4 mois, de nombreux cas d’épuisement total et de déshydratation. Pour ne rien arranger, la nuit de lundi à mardi a vu des vagues de 3 mètres de hauteur se soulever autour du navire. 75% des rescapés ont le mal de mer, ce qui aggrave la déshydratation.

(1/2)🔴L'#OceanViking n'a toujours pas reçu d'instructions lui indiquant où et quand débarquer les 572 personnes rescapées. Claire, chargée de communication à bord témoigne de l'incertitude de la situation : pic.twitter.com/9ccUSAr05J — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) July 7, 2021

La nourriture et les médicaments vont commencer à manquer à partir de demain, vendredi 9 juillet. Un homme s’est jeté par dessus bord ce mercredi 7 juillet au soir. Il a déclaré : « Si je savais quand nous débarquerons, je pourrais tenir. Mais je ne peux plus supporter cette incertitude ». L’Océan Viking n’a toujours pas reçu d’instruction sur où et quand débarquer.

La chaleur à bord, alors que beaucoup sont allongés sur le pont sous le soleil, s’ajoute aux souffrances dues à leur terrible traversée en Méditerranée et aux abus subis en Libye. Plusieurs témoignages de torture et de viols subis en Libye ont en effet été rapportés aux équipes de l’ONG.

Être de gauche c’est d’abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi ; être de droite c’est l’inverse. Après de longs mois de confinement, et alors que la crise sociale et psychologique fracasse le pays, il est humain de se soucier d’abord de ses problèmes. Mais l’attention aux autres et la solidarité rendent meilleurs. Des êtres humains sont en détresse en pleine mer, nous ne pouvons fermer les yeux et les laisser mourir.



Par Pierre Joigneaux.