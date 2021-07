Quand Ugo Bernalicis discute avec Patrick Balkany dans sa cellule – « La chute de la maison Balkany »

Mardi 29 juin, France 5 diffusait « La chute de la maison Balkany », un reportage inédit de l’émission « C’était écrit » qui retrace l’ascension du couple « tout-puissant » de Levallois-Perret, Patrick et Isabelle Balkany, jusqu’à sa chute.

Interviewé pour avoir visité la cellule de Patrick Balkany durant son incarcération à la prison de la Santé, Ugo Bernalicis dévoile des aspects de la conversation qu’il a entretenue avec celui qui se fit appeler « Papa » par ses codétenus.

En tant que député et commissaire aux Lois, Ugo Bernalicis a rencontré Patrick Balkany en vertu de son droit de contrôle des lieux de détention en vue de nourrir les travaux qu’il mène sur la lutte contre la délinquance financière mais aussi sur la politique carcérale, la réponse pénale et plus largement l’exercice d’une justice indépendante.

