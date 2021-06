📺RÉGIONALES 2021 : DANS UN OCÉAN D’ABSTENTION LA COURSE À L’ÉCHALOTE SÉCURITAIRE LR/LReM

Intervention de Danièle Obono, dimanche 20 juin 2021 sur BFM TV

Quasi 70% des électeur·trices ne sont pas allé·es voter à ces élections régionales 2021 dans un contexte de saturation du débat médiatique autour des questions sécuritaires. C’est une défaite démocratique et un désaveu cinglant pour le gouvernement. Mais tout ce qui intéresse LR et LReM pour le 2nd tour en Ile-de-France c’est la télésurveillance & le burkini ! Ces deux partis de droite sont d’ailleurs également d’accord pour poursuivre une politique de décentralisation, sur le modèle des grandes régions européennes, qui démantèle l’Etat républicain, concentrant tout le pouvoir et les moyens dans les métropoles mises en concurrence entre elles, au détriment du reste du territoire.