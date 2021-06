Législative partielle dans le 20ème : l’insoumise Danielle Simonnet au 2nd tour face au PS

La France insoumise (LFI) face au Parti socialiste (PS). C’est le match qui va se jouer ce dimanche 6 juin 2021 dans le 20ème arrondissement de Paris. Hier se tenait en effet le premier tour de l’élection législative partielle dans la 15ème circonscription de Paris (une grande partie du 20ème arrondissement parisien). Verdict ? Lamia El Aaraje (PS) 25,66 % et Danielle Simonnet (LFI) 20,78 % se sont qualifiés au second tour, devançant François-Marie Didier (LR) 18,52 %, Antoinette Guhl (EELV) 18,42 % et Thomas Roger (PCF) 10,57 %.

Une élection marquée par une écrasante abstention (84% !) mais également par une impressionnante campagne de terrain des insoumis dans une circonscription où le PS a réalisé 37,8% aux municipales en 2020, et où George Pau Langevin (PS) réalisait 47% au 1er tour des législatives en 2012 avant d’être réélue face à LFI en 2017. Suite à la démission de la députée socialiste, nommée adjointe auprès de la Défenseure des droits, on aurait pu s’attendre à ce que le PS arrive largement en tête dans cette élection législative partielle qualifiée d’«élection administrative» par LREM (dont le candidat a réalisé… 4,4%).

L’impressionnante campagne de terrain des insoumis dans le 20ème

C’était sans compter sur l’incroyable campagne de terrain de Danielle Simonnet, son suppléant Simon Duquerroir et de tous les insoumises et insoumis du 20ème arrondissements de Paris : un quart de la circonscription couverte en porte à porte, du jamais vu dans une campagne législative à Paris, des actions de porte à porte tous les jours pendant 6 mois essentiellement concentrés dans les quartiers populaires de la circonscription, notamment dans le quartier Python-Duvernois, cité la plus pauvre de Paris, où les insoumis soutiennent le combat des habitants pour leur dignité (contre les punaises de lits, les rats, les souris, l’insalubrité et la surpopulation des logements…), quelques 1 500 contacts récupérés en action dans la circonscription, un dispositif de soutien aux locataires lancés dans le 20ème sous le nom de locataires insoumis…

« De tout les candidats, Danielle Simonnet a sans doute été la plus active sur le terrain ces derniers mois » selon le journaliste Denis Cosnard du journal Le Monde. L’insoumission a en effet eu l’occasion de suivre Danielle Simonnet et Jean-Luc Mélenchon le vendredi 21 mai dans le 20ème arrondissement de Paris et d’être impressionnée par l’accueil particulièrement chaleureux et fraternel réservé aux insoumis par les habitants du 20ème (retrouvez ci-dessous le direct de l’insoumission du meeting de Jean-Luc Mélenchon et Danielle Simonnet dans le quartier Pyton-Duvernois du 21 mai dernier).

Lamia El Aaraje : la candidate PS soutenue par LREM, critiquée à gauche pour avoir participé à la manifestation des policiers factieux

Face à l’insoumise Danielle Simonnet se pose donc Lamia El Aaraje, la candidate du PS soutenue par… La République en Marche (LREM). Le Vice Président de l’Assemblée national, le député LREM Hugues Renson lui a en effet « apporté sans hésitation (son) soutien ». À gauche, la participation de la candidate du PS à la marche des policiers fait grincer des dents. « Lamia El Aaraje a participé au rassemblement de soutien aux policiers. Pas Danielle Simonnet. Le choix est simple » a par exemple déclaré Jérôme Gleizes, conseiller EELV dans le 20ème et Vice Président du groupe EELV au Conseil de Paris.

« Voter dimanche, c’est sanctionner à la fois la Macronie qui recevra un message bien clair si Danielle Simonnet l’emporte. Et si elle l’emporte ce sera une façon de ne pas encourager les dérives récentes du PS pour que la Police contrôle la Justice comme l’a proposé le premier secrétaire du PS. Et une façon positive de dire à la gauche traditionnelle qu’elle doit changer de cap » a de son côté déclaré Jean-Luc Mélenchon faisant référence aux propos du premier secrétaire du PS à la manifestation des policiers. Le leader des insoumis a notamment rappelé le « travail appliqué d’opposante persévérante à la mairie de Paris » de Danielle Simonnet, qualifiant l’élue au Conseil de Paris de « valeur sure et pleine d’expérience ».

Une 18ème députée insoumise à l’Assemblée nationale ? Réponse ce dimanche 6 juin.

Par Pierre Joigneaux.